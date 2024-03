Circolazione ferroviaria sospesa tra Scafa e Anversa degli Abruzzi per un problema alla linea elettrica

Circolazione ferroviaria sospesa tra Scafa e Anversa degli Abruzzi per un inconveniente tecnico alla linea elettrica sulla tratta Pescara-Sulmona e Sulmona-Avezzano.

L'interruzione c'è stata alle 13 come si legge sul sito Rfi. Alle 14 la situazione resta la stessa per cui, fa sapere Rete ferroviaria italiana, i treni potrebbero subire limitazioni e cancellazioni. Sono comunque in corso gli interventi dei tecnici.