Sorpreso con un proiettile nel borsello al tribunale di Chieti: denunciato uomo di Manoppello [FOTO]

Un uomo di 74 anni originario di Manoppello è stato denunciato ieri a Chieti per detenzione di abusiva di munizione.

L'uomo imputato in un processo si era recato al tribunale di Chieti quando al controllo del metal detector la guardia giurata Mirco Scurti della Coopservice ha notato qualcosa di sospetto, come riporta ChietiToday.

Il controllo più approfondito ha confermato la presenza del proiettile: una cartuccia calibro 22. Subito dopo è partita la chiamata al 113.

Sul posto sono arrivati i poliziotti della squadra volante. L'uomo si è giustificato spiegando di aver acquistato il borsello da un ambulante.