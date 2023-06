Paura in mare, soccorritori acquatici salvano due ragazzi su un gommone

Paura in mare nella tarda mattinata di mercoledì 14 giugno, quando due soccorritori acquatici Angeli del Mare Fisa si sono lanciati in un salvataggio al largo della costa, recuperando una coppa di ragazzi che si trovava in difficoltà su un gommone a oltre un chilometro di distanza dalla riva. Si tratta di due minorenni, di età approssimativa tra i 16 e i 17 anni, che hanno perso il controllo del loro natante a causa di una corrente improvvisa che li ha trascinati in mare aperto, rendendo la situazione estremamente pericolosa.

I due soccorritori acquatici, Brian Sosa dello stabilimento 'Il Pirata' e Lorenzo Minichilli dello stabilimento 'Stella d'oro', si sono accorti della situazione di emergenza mentre erano in servizio sulla spiaggia e hanno preso immediatamente l'iniziativa, mettendo in atto un piano per riportare i giovani sani e salvi a terra.



Dotati di un pattino e attrezzature di sicurezza, Brian e Lorenzo hanno dunque affrontato le correnti, raggiungendo il gommone. Nonostante le condizioni avverse, i bagnini sono riusciti a stabilire un collegamento sicuro grazie a una sagola attaccata al pattino. I minori, spaventati ma in buone condizioni di salute, sono stati così portati a riva.