È morto Silvio Berlusconi, tanti i ricordi legati all'Abruzzo

Il senatore Silvio Berlusconi è morto.

Il fondatore di Forza Italia e presidente del Monza Calcio aveva 86 anni.

L'ex presidente del Consiglio era tornato al San Raffaele lo scorso venerdì.

In mattinata, il fratello Paolo e i figli erano accorsi in ospedale, dove già si trovava Marta Fascina. Tanti i ricordi che lo legano al nostro Abruzzo: uno su tutti il il G8 che venne fatto all'Aquila dopo il tragico terremoto del 2009. A Pescara tanti i comizi ai quali ha partecipato: l'ultimo in ordine di tempo quello nella sala consiliare del Comune insieme a Giorgia Meloni e Marco Salvini per la candidatura alle elezioni regionali di Marco Marsilio.