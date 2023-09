Erano accampati nei pressi della stazione ferroviaria e vivevano di accattonaggio, la polizia locale allontana altre 9 persone

Sono in totale 9 le persone, di nazionalità rumena, che all'alba di mercoledì 13 settembre sono state allontanate dal centro di Pescara dove pare che vivessero accampati e come attività pare che svolgessero quella dell'accattonaggio.

L'intervento è stato eseguito dalla polizia locale in via Pavoni Bassani nella zona dell'area di risulta.

Ad agire sono stati gli agenti del nucleo Giona che si sono occupati di sgomberare 9 persone, tra donne e uomini, che sarebbero stati trovati a dormire lungo il muro che costeggia la strada a ridosso del tracciato ferroviario di fronte al G Hotel. Per tutti è scattata la sanzione e l'allontanamento da quella area.

Un intervento simile, derivante sempre dalle lamentele dei cittadini, era stato effettuato il mese scorso quando furono 13 i cittadini di nazionalità rumena allontanati dalla zona dell'area di risulta.