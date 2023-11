Prova a entrare nel reparto di Rianimazione sfondando la vetrata di una porta, denunciato

Mattinata di caos nei pressi del reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara dove un uomo in stato di agitazione avrebbe sfondato con un calcio la vetrata di una porta dopo aver cercato di entrare in un'area interdetta.

L'episodio è avvenuto nella mattinata di martedì 14 novembre con la segnalazione di un uomo in stato di agitazione.

Lanciato l'allarme da parte dei medici e degli infermieri, sul posto è intervenuta la polizia.

Gli agenti della squadra volante hanno individuato la persona segnalata, e, successivamente, hanno contattato personale del posto fisso di polizia, li presente. Dal posto fisso hanno riferito che poco prima, il soggetto identificato aveva dato in escandescenza poiché, in maniera arbitraria avrebbe tentato di fare accesso, unitamente ad altre persone, a un reparto, il cui ingresso è subordinato all’autorizzazione del personale sanitario. Non riuscendo ad accedere nel reparto, l’uomo si era innervosito e in un impeto di violenza avrebbe colpito con un calcio una porta che delimita il reparto, infrangendone la vetrata. I medici e gli infermieri, impauriti per quanto stava accadendo e per la furiosa reazione dell’uomo, hanno avvertito il personale di polizia. L’uomo fermato è stato quindi identificato e sono in corso ulteriori approfondimenti per verificarne le responsabilità penali.

Questo fanno sapere dalla questura: «L’attività posta in essere, svolta in maniera celere e determinata, evidenzia la massima attenzione prestata nei confronti del locale presidio ospedaliero, su cui, dando attuazione a precise direttive del capo della polizia, sono state rafforzate le misure di vigilanza, intensificando le attività di controllo e vigilanza, sia all’interno che all’esterno della struttura».