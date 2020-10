Sequestrate otto tartarughe in via d'estinzione dai carabinieri forestali di Pescara

I carabinieri del nucleo Cites di Pescara, assieme ai colleghi di Alba Adriatica, hanno effettuato una serie di sequestri e rinvenimenti di tartarughe terrestri rare ed in via d'estinzione. Otto esemplari di testuggini (una di Testudo hermanni L. e sette di Testudo marginata L., di cui 4 nati quest’anno) sono state sequestrate a Morro D'Oro, dove un ultrasessantenne del posto T.B è stato denunciato in quanto le deteneva illecitamente. L'indagine è scaturita da una segnalazione anonima alla polizia locale del posto, e l'uomo è stato denunciato considerando che si tratta di una specie protetta e da tutelare come previsto dalle norme in vigore.

Il sequestro segue il rinvenimento nei giorni scorsi in via Chiarini a Montesilvano di un'altra tartaruga terrestre vagante. I forestali, dopo aver messo in sicurezza l'animale che si trovava in un ambiente estraneo alla specie (sono in corso indagini per capire se la tartatuga è rimasta coinvolta in un incidente stradale) e con diverse fratture recenti, lo hanno affidato assieme alle altre tartarughe al giardino zoologico "Safari Park" di Rocca San Giovanni. Per la detenzione di questi animali è necessario avere un'apposita autorizzazione rilasciata dal Cites oltre a quelle previste dalla legge.

Il comandante del gruppo carabinieri forestali di Pescara: