Maschere, giochi e accessori di Carnevale contraffatti, maxi sequestro (402mila pezzi) della guardia di finanza [FOTO-VIDEO]

Maxi sequestro della guardia di finanza di Pescara di prodotti ritenuti contraffatti.

Sono stati infatti sequestrati più di 402mila maschere e accessori di Carnevale prodotti in Cina senza etichettature di sicurezza, né avvertenze in lingua italiana.

L'attività del Comando provinciale delle Fiamme Gialle del capoluogo adriatico si è concentrata in esercizi commerciali gestiti da una rete di imprenditori cinesi, già con precedenti per frode in commercio e attivi nella distribuzione di merce lungo la “diagonale del falso”, tra i poli opposti di Pescara e Napoli.

L'indagine, partita da una serie di controlli effettuati nell’ambito del piano d’azione “Stop Fake” a tutela dei consumatori, ha acceso i riflettori su un negozio pescarese "battuto" dai militari per la vendita di prodotti per Carnevale. Qui i finanzieri, esaminando gli articoli esposti sugli scaffali con riprodotte le immagini di famosi personaggi di cartoni animati soggetti a diritto d'autore, avrebbero constatato la totale assenza di etichetta recante le note informative con le indicazioni sulla qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto, nonché la mancanza di istruzioni all’uso in lingua italiana, requisito essenziale per la sicurezza, la commercializzazione e l’utilizzo dei prodotti nei Paesi dell’Unione Europea.

L’esame della documentazione contabile, poi, ha permesso ai finanzieri di ricostruire la filiera illecita, ovvero i canali di approvvigionamento delle merci contraffatte e non sicure per la salute, sino ad altri empori gestiti da cinesi, con depositi e magazzini nell'hinterland partenopeo e tarantino. La merce, anche in questo caso sarebbe stata rinvenuta sprovvista dei contenuti minimi delle informazioni in lingua italiana previste dal codice del consumo e destinata, in prevalenza, all’uso da parte di minori, potrebbe essere potenzialmente dannosa per la salute, per via dell’eventuale presenza di sostanze irritanti, soffocanti, tossiche o infiammabili. E mentre sono ancora in corso le analisi per accertare la presenza di questi agenti nocivi e dannosi, gli articoli contraffatti, che, immessi nei canali di vendita, avrebbero consentito di accumulare illeciti profitti per più di 400mila euro, sono stati sottoposti a sequestro e i responsabili segnalati alle competenti Camere di commercio per violazione al Codice del Consumo e alla normativa sulla sicurezza dei giocattoli. In totale, le sanzioni applicate possono arrivare a oltre 61mila euro.