Sequestrati beni per 1,5 milioni di euro a famiglia rom di Cassino con proprietà in Abruzzo

Confiscati beni per circa un milione e mezzo di euro a una famiglia rom di Cassino che aveva proprietà tra il basso Lazio e l'Abruzzo.

Come riferisce l'Adnkronos, la direzione investigazione antimafia e la sezione operativa della Compagnia carabinieri di Cassino, a seguito di richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni avanzata dalla Dda di Roma e Cassino, hanno eseguito un provvedimento di confisca di beni patrimoniali, per circa 1,5 milioni di euro.

A emettere il provvedimento il tribunale di Roma nei confronti di nove appartenenti a un nucleo familiare di etnia rom, stanziato nel basso Lazio, già noti per appartenenza a un'organizzazione criminale.

Il provvedimento di oggi (lunedì 31 gennaio) è il frutto di una proficua sinergia investigativa che prende le mosse da due distinte attività svolte dall'Arma di Cassino che nell'ambito di due indagini condotte nel 2019 e nel 2016, quest'ultima svolta congiuntamente con la guardia di finanza, avevano consentito di evidenziare a carico dei nove un contesto associativo dedito allo spaccio di stupefacenti, all'usura, alle estorsioni e all'intestazione fittizia di beni. Gli esiti delle indagini, corroborate dai successivi approfondimenti di natura reddituale e patrimoniale svolti dal centro operativo Dia di Roma, hanno permesso di delineare la pericolosità sociale della compagine criminale e dall'altro di far emergere l'evidente sproporzione tra i redditi dichiarati e i cospicui beni accumulati illegalmente nel tempo. I beni confiscati riguardano 12 immobili (sei terreni e sei fabbricati) per un valore di circa 1,5 milioni di euro e sono situati in Abruzzo e nel basso Lazio.