Ridisegnata la segnaletica orizzontale all'incrocio tra via Scarfoglio e viale Luisa D’Annunzio

È stata ridisegnata la segnaletica orizzontale situata all'intersezione tra via Scarfoglio e viale Luisa D’Annunzio. Un modo per garantire una maggiore sicurezza stradale in un punto decisamente critico per la viabilità, come riferisce l'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborelli: "Quello è un incrocio molto pericoloso, purtroppo teatro di frequenti incidenti. Ho sollecitato i lavori all’ingegner Giuliano Rossi che, per fortuna, mi ha ascoltato, facendo intervenire nella giornata odierna gli operai per effettuare i relativi interventi".

Le scritte per terra, ci spiega Taraborrelli, "erano totalmente cancellate e adesso i tecnici le hanno rifatte, a partire dallo 'Stop' per la precedenza, senza dimenticare anche le strisce pedonali. Sono contento perché questa non è soltanto una mia vittoria personale, ma un grande risultato per tutti i cittadini, che hanno pienamente diritto a vivere in un posto sicuro sotto tutti i punti di vista, compreso quello che riguarda la circolazione".