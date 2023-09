Scappa all'alt della polizia e provoca un incidente dopo un rocambolesco inseguimento: arrestato 54enne

Gli agenti della squadra volante lo hanno notato intorno alle 9 di sabato 16 settembre fermo al semaforo nella corsia preferenziale dei mezzi pubblici, ma alla richiesta di accostarsi l'uomo si è letteralmente dato alla fuga dando vita a un rocambolesco inseguimento in centro città.

Inseguimento finito alla rotatoria di piazza Martiri Dalmati e Giuliani (rotatoria di Rampigna) dove ha impattato con un'altra auto guidata da una donna finita in pronto soccorso con lesioni fortunatamente lievi. Inutile la fuga a piedi: nonostante le resistenze è stato bloccato dagli agenti e arrestato in flagranza di reato proprio per resistenza a pubblico ufficiale.

Protagonista dell'episodio un 54enne originario della provincia di Chieti, ma domiciliato in un paese della provincia di Teramo dove è sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali con il divieto di allontanamento dal comune. Dagli accertamenti è tra l'altro emerso che all'uomo sarebbe stata revocata la patente. Dovrà ora rispondere anche delle numerose e gravi infrazioni della strada commesse durante l'inseguimento dei cui rilievi si sta occupando la polizia locale. L'auto sembra non fosse sua, per cui sarà il proprietario a dover rispondere del fatto di avergliela affidata. Oltre all'arresto per il 54enne è scattata anche la segnalazione al tribunale di sorveglianza di Pescara per la violazione della misura alternativa dell’affidamento in prova.