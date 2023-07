Salvati 6 gattini che erano rimasti intrappolati sul tetto di una casa disabitata

Paura l'altra sera, nel centro storico di Penne (zona porta di San Francesco), per 6 gattini che erano rimasti intrappolati sul tetto di una casa disabitata. La segretaria di Arci - Tutela Diritti Animali, Sonia Marini, è stata contattata da una residente che, da molte ore, vedeva e sentiva i mici piangere. La stessa donna ha anche riferito di aver visto, nel corso della mattinata, la mamma gatta cadere dal tetto e fuggire via senza più fare ritorno, lasciando così soli i suoi cuccioli.

Così Marini, che è anche carabiniera forestale e consigliera comunale, si è recata sul posto e, una volta resasi conto del pericolo di vita dei piccoli, ha allertato i vigili del fuoco di Penne, che si sono arrampicati sul tetto mettendo in salvo i gattini, uno dei quali stava addirittura per cadere dalla grondaia dopo essersi infilato al suo interno.

"Ho prestato immediatamente in loco le prime cure - spiega Marini - reidratando i piccoli, che hanno appena 15 giorni di vita, e li ho affidati successivamente a una balia esperta. Intanto mi sono già attivata per cercare la mamma gatta caduta dal tetto. Ringrazio sentitamente i vigili del fuoco, intervenuti senza esitazione, la signora che ci ha segnalato il fatto, dimostrando grande sensibilità, e la balia che ha preso i felini in affido".

Se qualcuno di buon cuore volesse adottare i gattini quando saranno cresciuti, può contattare il numero di telefono 391/1060752.