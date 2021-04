Disposta l'autopsia sulla salma di Trotta, verrà eseguita nell'ospedale di Chieti

È stata decisa la data nella quale verrà eseguita l'autopsia sulla salma di Sabatino Trotta, il direttore del centro di Salute Mentale della Asl di Pescara che si è suicidato nel carcere di Vasto.

Trotta era stato arrestato, insieme ad altre 2 persone, l'altro ieri per un presunto appalto pilotato da oltre 11 milioni di euro.

L'esame autoptico è in programma nella mattinata di domani, sabato 10 aprile, alle ore 10 nell'obitorio dell'ospedale di Chieti, come riferisce l'Adnkronos.

Trotta, psichiatria di 55 anni residente a Spoltore, era stato portato da alcune ore e posto in isolamento per via delle norme anti-Covid nella casa circondariale quando ha deciso di togliersi la vita impiccandosi in cella, con il laccio dei pantaloni della tuta da ginnastica che indossava. Questa mattina il pm Michele Pecoraro, che sta seguendo il caso, ha affidato l'incarico dell'autopsia al medico legale Pietro Falco.