Sorpresi dagli agenti della volante mentre rubano una marmitta: arrestati due giovani pescaresi

Arresto convalidato per due giovani pescaresi di 22 e 32 anni sorpresi sabato dagli agenti della squadra volante, coordinata dal dirigente Pierpaolo Varrasso, mentre erano intenti a rubare la marmitta da un'auto parcheggiata nel quartiere San Donato.

I due, entrambi residenti a Rancitelli, sono stati colti in flagranza e accusati di tentato furto aggravato. Sono stati notati mentre armeggiavano sotto l'automobile parcheggiata in via Nenni. All'arrivo degli agenti si erano allontanati, ma il tentativo di fuga è durato poco. In pochi minuti sono stati individuati e fermati. Al momento dell'arresto è stato accertato come la marmitta dell'automobile fosse stata quasi completmaente staccata e in loro possesso sono stati trovati gli attrezzi utili a compiere l'operazione. Un fenomeno sempre più diffuso quello dei furti dei catalizzatori delle automobili visto che da queste si riescono a ricavare metalli preziosi. Questa volta però il colpo non è andato a buon fine.