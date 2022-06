Furto delle marmitte catalitiche delle auto per i metalli preziosi, si moltiplicano le segnalazioni

Può essere definita, senza timore di essere smentiti, la nuova frontiera dei ladri di automobili.

Parliamo del furto delle marmitte catalitiche dei veicoli allo scopo di recuperare i metalli preziosi presenti al loro interno.

Si possono trovare infatti piccole quantità di platino, palladio (vale più dell'oro) e rodio.

Da qualche mese sono numerose le segnalazioni di furti di questo tipo messi a segno sia a Pescara che a Montesilvano. I furti vengono commessi anche in pieno giorno con i malviventi che all'apparenza sembrano semplici meccanici intenti a eseguire un intervento di riparazione in strada. Mentre nelle ore notturne, quando si ha la possibilità, è consigliabile tenere le vetture in garage. Le ultime segnalazioni in ordine di tempo provengono da via Alessandro Volta, via Tevere e zone limitrofe dove questi colpi pare che siano all'ordine del giorno.