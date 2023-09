Si finge il familiare di uno studente, ruba il portafogli di un'insegnante e ci paga un taxi: denunciato

È entrato in una scuola fingendosi il familiare di uno studente, ma si sarebbe in realtà impossessato del portafogli di un'insegnante usando poi la sua carta di credito per pagare un taxi. A essere stato denunciato dalla polizia per furto aggravato è stato un 35enne pregiudicato e senza fissa dimora, individuato dalla polizia e ritenuto responsabile di quanto avvenuto la mattina di mercoledì 20 settembre.

A chiedere l'intervento degli agenti della squadra volante è stata proprio l'insegnante subito dopo essersi accorta di nona vere più il portafogli. Hanno quindi saputo che un uomo poco prima era entrato fingendosi un familiare per poi fuggire con il portafogli. Grazie alla descrizione fatta dalla vittima e le immagini del sistema di videosorveglianza sono riusciti a rintracciarlo. Si è quindi scoperto che aveva utilizzato la carta per pagarsi un taxi e questa mattina (giovedì 21 settembre) è stato rintracciato e denunciato in via Tiburtina: aveva tentando di dileguarsi salendo su un autobus, ma è stato raggiunto dagli agenti.