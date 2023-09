Ruba capi di abbigliamento, poi scappa e ha una colluttazione con un commesso: arrestato

Ruba capi di abbigliamento, poi scappa e ha una colluttazione in strada con un commesso che aveva provato a fermarlo. Così un 26enne è finito in manette per rapina impropria. Secondo quanto accertato dalla squadra volante di Pescara, il giovane avrebbe commesso il furto nel primo pomeriggio di venerdì 1° settembre in un negozio di viale Bovio per poi allontanarsi in fretta, ma un dipendente dell’attività, accortosi dell’accaduto, lo ha inseguito per farsi restituire il maltolto.

Nel frattempo, il giovane si era rifugiato all’interno di un altro esercizio commerciale nei pressi del conservatorio D'Annunzio. Il commesso lo ha rintracciato, e a quel punto il ladro avrebbe tentato nuovamente di darsi alla fuga, aggredendo l'altra persona che stava cercando di bloccarlo. Alcuni testimoni, notata la scena, sono giunti in soccorso del dipendente e contestualmente hanno avvisato le forze dell’ordine. Gli agenti, una volta arrivati sul posto, sono riusciti a intercettare il 26enne e ad accompagnarlo in questura, dove è stato sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici e infine arrestato.