Ruba un borsone da un'auto parcheggiata in pieno centro e si dilegua, ma la fuga dura poco e scatta la denuncia

Denuncia in stato di libertà per un 44enne che ora dovrà rispondere di ricettazione e per lui anche una segnalazione alla prefettura dato che con sé aveva sostanze stupefacenti. È il bilancio di uno degli interventi compiuti dalla squadra volante nel fine settimana nell'ambito di quelli predisposti dalla questura con cui si intende rafforzare la presenza sul territorio.

Tutto è nato dalla segnalazione di un giovane che aveva posteggiato l'auto in centro lasciando al suo interno un borsone. Al ritorno si è accorto che era stato sottratto e ha subito avvisato la polizia. A intervenire la squadra volante coordinata dal vice questore aggiunto Pierpaolo Varrasso che nel giro di poco è riuscita a rintracciare il presunto responsabile trovando nel suo zaino il portafogli che si trovava proprio dentro la borsa lasciata nel mezzo.

