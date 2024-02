Ritrovato il corpo di Vaduva Dorel scomparso da Loreto Aprutino, era nella sua auto finita fuori strada [FOTO-VIDEO]

È stato ritrovato, purtroppo senza vita, il corpo di Vaduva Dorel, l'uomo che era scomparso da Loreto Aprutino lo scorso 2 febbraio.

L'uomo si era allontanato dal centro vestino, dove risiede, a bordo di una Audi A3 di colore nero.

E proprio l'automobile è stata ritrovata verso ora di pranzo di sabato 17 febbraio sempre a Loreto Aprutino.

In base alla prima ricostruzione di quanto successo, l'uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente stradale dopo essere uscito di strada al volante della vettura in una zona impervia nella zona del ristorante La Bilancia. Il veicolo sarebbe planato per oltre 200 metri finendo nella vegetazione sul lato opposto mentre da Montesilvano si dirigeva verso Passo Cordone. L'automobile sarebbe carambolata tra gli alberi che gli hanno fatto da trampolino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per il recupero sia del corpo che del veicolo.

Delle ricerche si era occupata anche l'associazione Penelope con la presidente regionale Alessia Natali.

Notizia in aggiornamento

