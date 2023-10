Ritrovati dalla polizia a Milano i tre ragazzi minorenni scomparsi da Pescara

Sono stati rintracciati Diego, Riccardo e Nicolas, i tre ragazzi minorenni i cui genitori avevano denunciato la sparizione nella mattinata di mercoledì 25 ottobre.

La buona notizia è arrivata poco prima delle ore 11 di oggi quando la polizia ha individuato a Milano i tre giovanissimi di età compresa tra 13 e 15 anni.

I tre adolescenti invece di recarsi a scuola avevano deciso di salire su un treno diretto a Milano nella stazione centrale ferroviaria.

Poi in serata l'appello disperato di due delle tre madri tramite la trasmissione "Chi l'ha visto" di Rai 3. In base a un paio di testimonianze si era capito come Diego, Riccardo e Nicolas fossero scesi proprio a Milano dal treno per poi dirigersi con la metro verso la zona del Duomo. I tre minorenni stanno bene.