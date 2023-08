Ritrovata Barbara De Crecchio: si trattava di un allontanamento volontario

I carabinieri di Pescara hanno fatto sapere che Barbara De Crecchio, la donna di cui non si avevano notizie da quattro giorni, sta bene e si è presentata spontaneamente in caserma. Si è trattato di un allontanamento volontario, come confermato dalla donna che ha deciso di recarsi dai militari dopo aver letto i giornali che parlavano di lei. La donna, come riferiscono i carabinieri, a quanto pare però non ha intenzione per ora di ritornare a casa.