Il prefetto ringrazia le forze di polizia per il ritrovamento dei minorenni scomparsi

Intervento del prefetto riguardo ai 3 minori di nome Diego, Riccardo e Nicolas di cui si erano perse le tracce.

I tre minorenni, dopo non essersi recati a scuola, erano saliti su un treno diretto a Milano.

Poi nel capoluogo meneghino hanno raggiunto la zona del Duomo con la metropolitana.

«Ringrazio le forze di polizia e tutte le altre amministrazioni che hanno collocaborato in maniera sinergica al rintraccio dei tre minori allontanatisi nella giornata di ieri da Pescara e ritrovati a Milano, con il coordinamento della prefettura, che già nella giornata di ieri aveva immediatamente attivato il piano persone scomparse interessando anche la prefettura di Milano».

Così il prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha voluto ringraziare, a margine della riunione sul caso che si è tenutata questa mattina in prefettura, tutti gli uomini e le donne delle forze di polizia e, segnatamente della polizia e dell’Arma dei carabinieri, per il rintraccio dei tre minori che stanno bene e saranno raggiunti dagli esercenti la responsabilità genitoriale a Milano per essere riportati a Pescara».