Alcol e droghe, ritirate 7 patenti di guida in una sola notte dalla polizia stradale

Sono complessivamente 7 le patenti che sono state ritirate a Pescara dalla polizia stradale in una sola notte.

Nello specifico, nella notte appena trascorsa di domenica 29 ottobre, sono state messe in campo dalla sezione polizia stradale pescarese quattro pattuglie a cui è stato affiancato il personale sanitario delle questure di Chieti e Pescara, per effettuare diversi posti di controllo lungo le principali vie della movida.

Il servizio è stato davvero impegnativo per gli agenti che hanno contestato numerose violazioni al codice della strada.

Su oltre 50 conducenti controllati, ben 7 sarebbero risultati positivi all’alcol e due di questi anche all’assunzione di sostanze stupefacenti e in particolar modo cocaina e cannabinoidi. Intorno alle ore 04.30 è stato fermato un 21enne residente in provincia di Chieti, apparso subito eccessivamente agitato e in evidente stato di alterazione, con palesi difficoltà motorie. Sottoposto alla prova con etilometro, è risultato avere un tasso alcolico ben 3 volte superiore al limite consentito pari a 1.67 g/l. La successiva prova con drug test e la visita medica da parte del personale sanitario, hanno invece dimostrato lo stato di alterazione per la recente assunzione di cocaina e cannabinoidi.

Analogamente è stato fermato un trentottenne che sarebbe in stato di ebbrezza alcolica con un tasso superiore a 1.40 g/l e positivo inoltre per la recente assunzione di cocaina. A entrambi, oltre alle sanzioni pesanti previste dal codice della strada, è stata ritirata la patente per la procedura di sospensione. Tra i positivi all’alcol, ci sarebbe anche un giovanissimo neo patentato di 20 anni, che viaggiava con un tasso alcolico di 0,32 g/l (per i neo patentati è prevista la tolleranza 0), destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria e della decurtazione di 10 punti dalla patente. Controllati anche due i conducenti che si sono rifiutati di sottoporsi all’etilometro e al drug test, a cui, oltre le sanzioni previste sarà sospesa la patente di guida. Infine, tra i sanzionati anche un 44enne residente a Pescara, che viaggiava su una moto di grossa cilindrata senza indossare il casco; per lui oltre una pesante sanzione amministrativa e la decurtazione di 5 punti, anche il fermo del motoveicolo per 60 giorni.

I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi week end al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza stradale.