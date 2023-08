Violenta rissa tra giovanissimi in piazza Salotto: denunciati in cinque, c'è anche un minorenne

Cinque giovani identificati e denunciati perché ritenuti i responsabili di una rissa scoppiata in piazza della Rinascita (pizza Salotto). Si tratta di quattro ragazzi tra i 18 e i 20 anni e un minorenne di 17 anni.

Secondo la ricostruzione della polizia intervenuta sul posto intono alle 5.30 del 13 agosto ad innescarla sarebbe stato l'atteggiamento provocatori di due di loro verso un altro gruppo di cui facevano parte i 18enne e le loro fidanzate. Prima le parole poi le botte che hanno visto coinvolto anche il quinto giovani intervenuto per aiutare i primi due.

Immediato l'arrivo di diverse pattuglie della polizia impegnate nei giorni di ferragosto in un ancor più serrato controllo del territorio come disposto dalla questura. Gli agenti hnno fermato i cinque ragazzi nonostante il loro tentativo di fuga. Tentativo inizialmente riuscito ad uno di loro fermato poco dopo. Tutti si trovano ora in questura per le procedure di identificazione e per il deferimento alle autorità giudiziarie per il grave reato commesso.