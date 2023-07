Sistemata la buca tra viale Marconi e via Masci [FOTO]

È stata sistemata la grossa buca che era apparsa negli ultimi tempi all'incrocio tra viale Marconi e via Masci. Ne dà notizia il consigliere regionale Vincenzo D'Incecco, che sui suoi canali social scrive: "Spesso le polemiche non servono. Basta intervenire per risolvere il problema". In realtà questa "riparazione" non è piaciuta molto agli utenti, che sul profilo Facebook di D'Incecco criticano la grossolanità dell'intervento e temono una non rielezione dell'attuale amministrazione a causa della maniera in cui starebbe gestendo la situazione relativa all'ordinaria manutenzione.

D'altronde non va dimenticato che nei giorni scorsi anche Forza Italia (che fa parte della maggioranza) è intervenuta sul tema parlando di "condizioni critiche" delle strade cittadine e chiedendo "un confronto sereno con l’assessore delegato Sulpizio e, nel frattempo, l’istituzione di una task force tecnico-politica per essere di supporto a un settore comunale che, evidentemente, versa in seria difficoltà nello stilare una programmazione di precedenze e priorità. Una difficoltà che rischia però di avere conseguenze pesanti sul territorio".

C'è anche chi fa notare che sono passati ben 10 giorni prima che la voragine venisse in qualche modo rattoppata. Intanto proseguono le denunce (ormai pressoché continue) sullo stato in cui versa l'asfalto di viale Marconi.