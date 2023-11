Rinviata l'udienza per la rapina all'agroalimentari di Villanova di Cepagatti, pistola usata per l'omicidio Albi

È stata rinviata, per difetto di notifica a 2 imputati, a metà gennaio l'udienza riguardante la rapina all'agroalimentari di Villanova di Cepagatti, avvenuta in Val Pescara l'11 luglio 2022.

In quell'occasione, come ricorda l'agenzia LaPresse, fu sottratta una pistola alla guardia giurata dell'attività commerciale che venne aggredita dai malviventi: la stessa arma venne utilizzata, nemmeno un mese dopo, esattamente il 1° agosto, per l'omicidio dell'architetto Walter Albi.

Per la rapina al centro agroalimentare della val Pescara, che fruttò un bottino da 30mila euro, sono 4 gli imputati: il pescarese Mimmo Nobile, Maurizio Longo, considerati esecutori materiali della rapina e, in base alle indagini, riconosciuti dalle immagini registrate dalle videocamere dell'impianto di sorveglianza dell'area. Il difetto di notifica dell'atto a comparire in tribunale riguarda Renato Mancini e Fabio Iervese. Questi due sarebbero stati impegnati per la parte logistica dell'operazione. Nobile è inoltre indagato per l'omicidio dell'architetto pescarese di 66anni che, quel primo agosto a Pescara, stava festeggiando il compleanno con l'ex calciatore, Luca Cavallito, 49 anni salvo per miracolo, ma ferito gravemente nell'agguato. A sparare sui due, un uomo con il volto travisato che si allontanò dal bar del Parco con uno scooter. Per la rapina di luglio 2022, giudice per l'udienza preliminare, Fabrizio Cingolani, stamane ha rinviato l'udienza il 16 gennaio. L'inchiesta del centro agroalimentare Villanova è stata condotta dal pubblico ministero Luca Sciarretta.