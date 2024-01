Rifiuti nella piazzetta di Madonna del Fuoco, arriva la polizia locale [FOTO]

Dopo le segnalazioni relative alla discarica abusiva nella piazzetta di Madonna del Fuoco, proprio di fronte alla chiesa, il presidente di Ambiente spa Riccardo Chiavaroli ci fa sapere che "si tratta di un problema che conosciamo bene: ovviamente anche lì interveniamo regolarmente, e proprio ieri c'è stato l'ultimo 'blitz'. Addirittura abbiamo chiesto sostegno alla polizia locale, presente sul posto con una pattuglia". Per quanto riguarda la richiesta, avanzata da alcuni residenti, di installare le fototrappole, Chiavaroli si mostra ottimista: "Credo che a breve sarà messa lì una telecamera che abbiamo già in dotazione".

Nel frattempo è stata anche immortalata una donna mentre, in pieno giorno, sta conferendo illegalmente l'immondizia, addirittura riversandola da un carrello della spesa. Non a caso ieri, quando vigili urbani e Ambiente spa si sono recati sul posto, hanno trovato, abbandonati lì, ben due carrelli. I cittadini, esasperati da questa situazione, avevano valutato anche la possibilità di fare un esposto al Comune di Pescara e alla procura della Repubblica. L'impegno della società Ambiente Spa per tenere pulita la città è innegabile, ma diventa poi molto difficile combattere contro la maleducazione dimostrata da quelle persone che lasciano il pattume per terra, senza ritegno, e anzi nel menefreghismo più totale. Ma la "battaglia" continua.