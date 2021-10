Rifiuti elettronici e pneumatici vecchi nascosti tra mobilio usato sequestrati nel porto

Sequestro di rifiuti nascosti tra mobilio usato in partenza verso l'Albania nel porto di Pescara

A scoprire l'irregolarità, come riferisce l'Adnkronos, sono stati i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli che, dopo un'accurata analisi dei rischi, hanno individuato e bloccato, negli spazi doganali del porto della città adriatica, una partita di merce dichiarata come mobilio usato in esportazione verso l'Albania.

Nel corso dell'ispezione merci i funzionari Adm hanno scoperto che i mobili usati celavano un carico di merce non dichiarato, costituito da 300 pneumatici fuori uso e 310 pezzi di apparecchiature Raee (pannelli luminosi, lavatrici, piani cottura, frigoriferi), tutti usati e di dubbia provenienza, essendo privi di qualunque documentazione commerciale. La merce nascosta, costituente rifiuto ai sensi delle disposizioni normative in materia ambientale, è stata sottoposta a sequestro preventivo unitamente al mezzo di trasporto utilizzato per la tentata esportazione.I reati connessi al traffico e al commercio di rifiuti, nonché quello di ricettazione, sono stati contestati a un soggetto di nazionalità albanese, notiziando la competente Procura della Repubblica, che ha provveduto alla convalida del sequestro.