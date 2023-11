Una bomba da mortaio ritrovata appoggiata a un cassonetto dei rifiuti in pieno centro, denunciato un uomo

Un residuato bellico, per fortuna inerte, è stato rinvenuto in pieno centro a Pescara nella mattinata di venerdì 17 novembre.

L'ordigno, una bomba da mortaio, è stato individuato appoggiato a un cassonetto all'incrocio tra via Tassoni e via Carducci.

È stato così richiesto l'intervento delle forze dell'ordine da parte di un cittadino che ha segnalato la presenza della bomba e sul posto è giunta la polizia.

Il personale della squadra volante e del nucleo artificieri dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura intervenuti immediatamente sul posto hanno fatto scattare il piano coordinato per mettere in sicurezza l’intera area. Gli artificieri hanno accertato che si trattava di una bomba da mortaio calibro 81 mm risalente alla seconda guerra mondiale, completamente inerte in quanto priva di spoletta e materiale esplosivo.

In seguito di attività investigativa è stato possibile risalire nell’immediatezza alla persona che si era liberata dell’ordigno inerte, un uomo già denunciato di recente per fatti analoghi, il quale è stato indagato in stato di libertà per il reato di procurato all’allarme presso l’autorità (articolo 658 del codice penale) e per aver detenuto parti di armi e munizionamento da guerra (articolo 28 testo unico leggi di pubblica sicurezza).

L’ordigno è stato rimosso dagli artificieri ripristinando così la circolazione dei mezzi e delle persone nella zona.