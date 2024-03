Recuperato e accompagnato in ospedale il ragazzo che per 44 ore è stato in bilico sul balcone

Dopo circa 44 ore è finita la vicenda del ragazzo di 23 anni che è rimasto per tutto questo tempo sul balcone del suo appartamento in un palazzo di piazza dello Spirito Santo.

Intorno alle ore 10 di venerdì 1 marzo gli agenti della polizia sono riusciti a fermare l'azione del giovane e a recuperarlo.

In base alle prime informazioni i poliziotti si sarebbero calati dall'alto riuscendo a bloccare il 23enne ormai stremato dopo quasi 2 giorni.

Messo in sicurezza il ragazzo è stato prontamente accompagnato in ospedale con un'ambulanza del 118. Per fortuna la vicenda è finita con il lieto fine. Ricordiamo che al di sotto del balcone i vigili del fuoco avevano posizionato due gonfiabili in caso di caduta, fosse anche accidentale dopo il passare di molte ore. Dall'appartamento i volontari hanno anche recuperato sia il cane, una femmina di nome Axel, e alcuni gatti.