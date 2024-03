Punta taglierino contro l'addetta della libreria Mondadori e fugge con 400 euro

Rapina con il taglierino in pieno centro a Pescara nella serata di mercoledì 6 marzo.

A essere presa di mira da un bandito solitario con il volto travisato è stata la libreria Mondadori in via Milano.

Il malvivente, nonostante si fosse in pieno centro dove di certo non mancano né i negozi né il passeggio delle persone, ha agito poco prima dell'orario di chiusura.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto avrebbe puntato un taglierino contro l'addetta alle vendite della libreria e sotto la minaccia dell'arma si è fatto consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa, circa 400 euro. Ottenuto il bottino si è allontanato rapidamente facendo perdere le sue tracce. È stato subito richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e sul posto è intervenuta la polizia con la squadra volante che si sta occupando delle indagini, anche tramite la visione delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e attraverso le testimonianze delle persone che hanno assistito alla rapina.