Rapina in una farmacia di Porta Nuova, uomo minaccia con le forbici e porta via 300 euro: arrestato poco dopo

Una rapina è stata messa a segno in una farmacia di Pescara nella zona di Porta Nuova venerdì pomeriggio.

Ad agire un uomo che, con il volto coperto da un passamontagna e armato di forbici ha minacciato i dipendenti dell'attività facendosi consegnare il cassetto del registratore di cassa al cui interno c'erano quasi 300 euro.

Gli stessi dipendenti della farmacia hanno dato l'allarme subito dopo il malvivente si è dileguato.

Sul posto è intervenuta la polizia, con la squadra volante e l'ausilio del personale del reparto prevenzione crimine. Insieme alla squadra mobile hanno iniziato a pattugliare la zona raggiungendo le vie di fuga, tra cui i vari plessi in stato di abbandono, presenti in zona. Proprio all’interno di una struttura abbandonata di via Tavo, è stato identificato un soggetto corrispondente alle descrizioni fornite dalle vittime della rapina, in particolare, l’uomo risultava avere problemi di deambulazione, come segnalato dai testimoni, fattore che insospettiva maggiormente gli operanti.

Gli ulteriori accertamenti svolti nell’immediatezza, hanno consentito di rinvenire l’abbigliamento indossato durante la rapina dei quali l’uomo aveva tentato di disfarsi. All’interno della struttura abbandonata, infatti, tra i rifiuti, gli agenti hanno recuperato i pantaloni, la felpa e il passamontagna indossati; inoltre, l'attenta visione dei filmati delle telecamere della farmacia hanno permesso di riscontrare che i capi di abbigliamento rinvenuti e le scarpe indossate dall’uomo, di cui non si era disfatto e che indossava nel momento in cui è stato rintracciato dagli agenti, corrispondevano a quanto indossato dal rapinatore, un uomo di 56 anni italiano già noto alle forze dell'ordine.

In seguito della perquisizione personale inoltre sarebbero stati rinvenuti e sequestrati i soldi prelevati dalla cassa della farmacia. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per il reato di rapina aggravata e, alla conclusione della stesura degli atti di rito, accompagnato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. È stata pertanto breve la fuga del rapinatore che, a una ventina di minuti dal colpo, è stato fermato e arrestato dagli agenti della polizia.