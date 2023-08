Ragazzo aggredito e picchiato con una mazza in via Tiburtina davanti al figlio piccolo

Violenta aggressione nei confronti di un ragazzo di 26 anni in via Tiburtina Valeria a Pescara due notti fa.

Il giovane di 26 anni di nazionalità rumena, che era con il figlio piccolo, sarebbe stato aggredito e picchiato con calci, pugni e schiaffi e infine colpito al volto con una mazza quando erano ormai steso a terra al termine di una discussione con un gruppo di rumeni. Tutti sono da tempo residenti in città.

Coinvolte nello scontro due famiglie che vivono vicine e l'episodio di violenza è avvenuto in uno spiazzo davanti alla casa della vittima dove l'altra famiglia gli avrebbe teso un agguato.

In soccorso del 26enne è arrivato anche il padre ma anche lui è rimasto ferito dopo essere intervenuto nella discussione insieme agli altri componenti della famiglia, donne incluse. Il ragazzo di 26 anni è stato poi accompagnato in ospedale dove è stato ricovetato con una prognosi di 30 giorni nel reparto di Chirurgia Maxillo Facciale e dovrà essere operato per i traumi riportati al volto. Come informa l'avvocato Corradino Marinelli nella giornata di martedì 29 agosto è stata presentata denuncia alla polizia e della vicenda si sta occupando la squadra mobile. Alla base dell'aggressione ci sarebbe una rivalità nell'attività che svolgono ovvero il commercio del ferro.