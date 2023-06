Morto il ragazzo di 19 anni vittima di un incidente sul lungomare con lo scooter

Purtroppo non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni che era rimasto coinvolto in un incidente stradale in viale della Riviera a Pescara nella serata di martedì 27 giugno.

Il giovane era in sella a uno scooter con una ragazza di 14 anni seduta dietro di lui quando all'altezza di via Muzii si era scontrato con un autocarro di Ambiente spa che si occupa della pulizia delle strade.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime a causa degli importanti traumi riportati alla testa.

Era ricoverato del reparto di Rianimazione dell'ospedale "Santo Spirito" dove nella mattinata di giovedì è sopraggiunta la morte cerebrale. In serata è stato certificato il decesso del 19enne.