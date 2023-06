Tragedia in centro: 24enne trovato morto in casa

Un giovane di 24 anni di origine colombiane, ma che viveva da sempre a Pescara, è stato trovato morto dal padre in casa nella mattina di giovedì 22 giugno. Intorno alle 7 la tragica scoperta. Una vera e propria tragedia quella verificatasi in via Canova: il ragazzo avrebbe compiuto 25 anni tra pochi giorni. L'uomo ha subito allertato i soccorsi, ma i sanitari del 118 giunti subito sul posto non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.

Ad occuparsi degli accertamenti è la polizia. Il giovane potrebbe aver lasciato un biglietto, ma su questo al momento non ci sono conferme. La prima ricognizione cadaverica è stata fatta, ma sul se ci sarà l'autopsia non c'è ancora certezza.