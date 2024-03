Il giovane non desiste, dopo due notti è ancora in bilico sul balcone

Sono passate ormai circa 42 ore e due notti ma il ragazzo di 23 anni è ancora sul davanzale del balcone della sua casa in un palazzo in piazza dello Spirito Santo a Pescara all'angolo tra via Latina e via Rieti.

Proprio su quest'ultima danno le spalle dell'edificio e lì c'è il balcone dell'appartamento del giovane.

Dalle ore 14:30 di mercoledì 28 febbraio vanno avanti le trattative da parte dei negoziatori della polizia che stanno provando a far desistere il 23enne.

Ma il ragazzo non demorde e, in una situazione ormai divenuta incredibile, continua a stare sul davanzale del balcone. I vigili del fuoco hanno posizionato due gonfiabili al di sotto per provare a salvare il giovane in caso di caduta. Ancora ignote le reali motivazioni del gesto. Di sicuro sono diverse le difficoltà vissute negli ultimi tempi dal giovane.