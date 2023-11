Sull'autobus senza biglietto e danno false generalità al controllore, nei guai due minorenni

Due ragazzi di 16 e 17 anni sarebbero stati trovati senza biglietto su un autobus dal controllore della linea di trasporto pubblico nella mattinata di venerdì 10 novembre.

Di conseguenza ai due minorenni sono stati chiesti i documenti, ma entrambi avrebbero riferito di non esserne in possesso, fornendo comunque le proprie generalità.

Il controllore, non convinto dei dati forniti, ha notato una pattuglia della squadra volante della polizia impegnata nei controlli nell’area di risulta e chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti si sono avvicinati immediatamente ma i due minorenni si sarebbero mostrati sin da subito insofferenti al controllo di polizia. Durante le fasi di identificazione, il 16enne avrebbe reagito e cercato di divincolarsi rendendo difficoltosa l’attività di identificazione. Negli uffici della questura, in seguito degli accertamenti svolti, è emerso che entrambi avrebbero fornito false generalità al controllore. Il 17enne, infatti, ha mostrato la propria carta di identità dalla quale sarebbero emersi dati anagrafici del tutto difformi da quelli utilizzati dall’addetto al controllo per elevare la contravvenzione; il 16enne, invece, avrebbe declinato generalità parzialmente esatte. Dai puntuali controlli effettuati, il 16enne sarebbe risultato, anche, in possesso di una tessera sanitaria intestata a un 27enne che, immediatamente contattato, ha riferito di averla smarrita nella scorsa estate. I giovani sono stati così denunciati per avere fornito false generalità. Inoltre il 16enne è stato deferito per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il documento rinvenuto è stato sequestrato. I giovani sono stati infine riaffidati agli esercenti la potestà genitoriale.