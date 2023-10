Scomparsi 3 ragazzi minorenni da Pescara, l'appello delle mamme a "Chi l'ha visto"

È dalla mattinata di mercoledì 25 ottobre che non si hanno notizie di tre ragazzi minorenni di Pescara che dopo non essere andati a scuola non hanno dato più notizie ai propri genitori.

Diego, Riccardo e Nicolas i nomi dei tre ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni.

Insieme sono stati visti nella stazione centrale di Pescara come si vede dal filmato visionato dalla polizia ferroviaria.

Dovrebbero essere saliti su un treno diretto a Milano dato che pare una delle passeggere, poi scesa a Bologna, li abbia riconosciuti. Si pensa che possa trattarsi di una bravata per andare a partecipare a qualche evento nel capoluogo lombardo. Ma di certo non sono attrezzati per poter passare la notte fuori.

Il caso dei tre è salito alla ribalta in serata quando due delle tre mamme si sono rivolte a "Chi l'ha visto", il programma televisivo di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli che ha subito raccolto e rilanciato l'appello. Chiunque li abbia visti o possa fornire informazioni utili può contattare le forze dell'ordine chiamando il 112.

Aggiornamento ore 23.50: una telespettatrice di nome Maria ha telefonato dicendo di aver visto i tre ragazzi sulla metropolitana a Milano e di averli accompagnati all'uscita del Duomo. Ha anche parlato con i 3 minorenni che le hanno detto di essere di Pescara. Il fatto è avvenuto poco prima delle ore 15.

Aggiornamento: i 3 ragazzi sono stati rintracciati.