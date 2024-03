Il pm chiede 7 condanne per il processo dei viadotti delle autostrade A24-A25

Si è tenuta nella mattinata di giovedì 29 febbraio l'udienza con rito abbreviato nel tribunale di Pescara per i 7 imputati nel processo sulla sicurezza di alcuni viadotti dell'autostrada A25.

Come riporta l'agenzia Ansa, in particolare si tratta dei 4 viadotti nel tratto Torano-Pescara, quelli di Popoli, di Bussi sul Tirino, alle Gole di Popoli e allo svincolo di Bussi.

Il Pm Luca Sciarretta ha chiesto sette condanne per altrettanti imputati per inadempimento nel Contratto pubbliche forniture e altrettante assoluzioni per l'accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti. Per tutti la pubblica accusa ha chiesto un anno e sei mesi più 5.000 euro di multa. I fatti contestati si riferiscono al 2018 quando un'ordinanza impose la limitazione del traffico sullo svincolo di Popoli.