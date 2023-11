Risulta positivo all'alcoltest al controllo dei carabinieri: ritirata la patente a un 26enne

Tasso alcolemico troppo elevato per un giovane di 26 anni fermato dai carabinieri in via Caravaggio.

Il ragazzo, residente a Montesilvano, è stato sottoposto a controllo durante la notte e gli sarebbe stato riscontrato un alto tasso di alcol nel sangue. Al momento del fermo viaggiava a bordo di una Peugeot 2008. Per lui è scattato il ritiro della patente, mentre la macchina che è stata affidata ai familiari con cui il giovane vive.