Popoli, beccato al bar nonostante gli arresti domiciliari: arrestato dai carabinieri

I carabinieri della compagnia di Popoli, hanno arrestato ieri 28 gennaio un uomo, noto alle forze dell'ordine, per evasione. Erano circa le 15,30 quando i militari lo hanno notato all'interno di un bar nonostante abbia a carico la misura degli arresti domiciliari con la possibilità di uscire di casa solo dalle 10 alle 12 del mattino. Per questo, è stato arrestato per evasione e sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima che si terrà nella giornata di oggi 29 gennaio.