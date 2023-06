Chiuso a Cepagatti il ponte sul Nora dopo l'esondazione del torrente

È stato chiuso al transito veicolare il ponte sul Nora in contrada Ciarra a Cepagatti per l'esondazione del torrente avvenuta domenica 11 giugno.

Il corso d'acqua nel pomeriggio si è ingrossato fino a uscire dagli argini intorno alle ore 20.

Inevitabile la decisione di impedire il transito dei veicoli dopo un sopralluogo da parte del sindaco Gino Cantò e dell'assessore alla Protezione Civile, Camillo Sborgia, insieme la polizia locale e la stessa protezione civile.

L'acqua, dopo aver invaso la carreggiata stradale è tornata nel suo alveo ma il ponte resterà chiuso per qualche giorno oltreché per la pulizia anche per alcune verifiche tecniche.