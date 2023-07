In questura arrivano 14 agenti di rinforzo per l'estate, a Montesilvano sarà fissa una volante della polizia

Da mercoledì 5 luglio a lunedì 28 agosto la questura di Pescara avrà 14 agenti della polizia in più quale rinforzo per l'estate.

I nuovi poliziotti sono stati inviati su disposizione del ministero dell'Interno.

Il Viminale ogni anno procede alla pianificazione dei rinforzi estivi in ambito nazionale nelle località di maggiore richiamo turistico.

Di conseguenza il questore Luigi Liguori ha predisposto l'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio al fine di garantire la sicurezza dei numerosi turisti che hanno scelto il litorale pescarese e quello di Montesilvano come meta per le loro vacanze. I poliziotti saranno impiegati in attività tese all'innalzamento degli standard di sicurezza sia a Pescara che a Montesilvano dove, per tutto il periodo estivo, sarà infatti presente una volante della polizia sia di giorno che di notte. Verranno cosi garantiti mirati servizi di prevenzione, controlli agli esercizi pubblici volti a contrastare la "malamovida" e la vendita di alcolici a minori, nonché la vigilanza delle aree a maggiore densità criminale al fine di contrastare i reati predatori e quelli connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti.