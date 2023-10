Sorpresi in spiaggia a pescare illegalmente polipi da rivendere in nero sul mercato, in 3 nei guai

Gli agenti della squadra volante la scorsa notte mentre transitavano in viale Primo Vere hanno sorpreso alcune persone che si erano introdotte all’interno di una concessione balneare per pescare illegalmente polipi da rivendere in nero sul mercato.

I pescatori, alla vista della pattuglia, avrebbero provato a darsi alla fuga e a liberarsi di quanto appena illecitamente catturato.

Gli agenti sono riusciti comunque a bloccare immediatamente uno di loro e a rintracciare subito dopo gli altri due che avevano tentato di nascondersi dietro una siepe.

Sul posto sarebbero state rinvenute le attrezzature da pesca e, poco lontano, anche l’autovettura utilizzata dai tre uomini, a bordo della quale è stato trovato il materiale necessario al trasporto di quanto appena pescato, costituito da grandi taniche in plastica munite di sistema di ossigenazione. Il prodotto ittico, stimato in più di 50 chili di polipi, è stato esaminato dal veterinario del dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria della locale Asl e successivamente sottoposto a sequestro unitamente alle dotazioni da pesca e al resto del materiale utile al trasporto. I tre pescatori di frodo, tutti di origine campana, sono stati sanzionati amministrativamente, per pesca subacquea notturna e per il superamento dei limiti di peso consentiti di pescato, dalla squadra volante e del servizio navale della guardia di finanza giunta in supporto delle pattuglie della polizia.