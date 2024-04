Pianella piange la scomparsa della giovanissima quattordicenne Aida

La comunità di Pianella si stringe attorno alla famiglia della giovanissima Aida morta all'età di 14 anni. A causa di una grave malattia che l'aveva colpita circa un anno fa, lascia la madre Cristina, il padre Franco, i fratelli Paride ed Enea, i nonni, gli zii e i parenti e amici che la ricordano come una ragazza dolce e sorridente.

E su Facebook arriva anche il pensiero e il cordoglio della società sportiva Sporting Pianella, nella quale la madre Cristina ha il ruolo di dirigente:

"Non esistono le parole per esprimere quello che proviamo, non sapremmo neanche da dove iniziare. Tutto lo Sporting Pianella, i nostri pensieri e le nostre emozioni sono con la nostra dirigente Cristina e la sua famiglia per la scomparsa della piccola Aida "

Anche l'associazione Ama Pianella:

"Questa mattina il triste risveglio della nostra comunità alla notizia che Aida ci ha lasciati. È la mamma Cristina che con un doloroso annuncio ne da notizia. L'intero paese è sconvolto con dolore e commozione sui social. Esprimiamo il nostro profondo cordoglio e vicinanza ai genitori e tutti i famigliari." I funerali si terranno sabato 6 aprile alle ore 16 nella chiesa di Sant'Antonio Abate a Pianella.

"