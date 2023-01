Pesca illegale di anguille (25 chili) nel fiume Pescara, nei guai 10 persone: sequestrati i mezzi di cattura [FOTO]

Dieci persone denunciate per pesca illegale di anguille nel fiume Pescara e il sequestro dei mezzi di cattura.

Questo il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri forestali del nucleo Cites nel corso delle passate festività natalizie hanno svolto approfonditi controlli sulla pesca illegale.

Dieci persone, per la maggior parte italiane, sarebbero stati sorpresi in flagranza durante la cattura di anguille con l’ausilio di mezzi non consentiti (nasse e ombrellini), poi sequestrati.

Mentre le anguille pescate, circa 25 chili in totale, rinvenute ancora in vita, sono state rilasciate in natura nel luogo di cattura. Come ricordano dal Comando dei carabinieri forestali, in Abruzzo, non essendo stato approvato un piano di gestione per la pesca controllata, risulta vietata la cattura dell’anguilla europea (“anguilla anguilla L.”), specie protetta dalla convenzione di Washington (Cites), violando la quale si incorre nelle sanzioni previste dalla legge numero 150/1992 di applicazione della Cites in Italia.

Il nucleo carabinieri Cites di Pescara svolge controlli costanti in tale ambito da diversi anni in quanto il fenomeno del bracconaggio ittico verso tale specie è molto diffuso, soprattutto durante le festività natalizie, considerata la tradizionale cultura gastronomica del centro-sud Italia. I controlli, che hanno richiesto molto impegno e appostamenti continui su tutta l’asta del fiume Pescara, sono stati svolti anche con la collaborazione delle guardie ittiche dell’associazione “Guardia Civile Ambientale” di Pescara.

«Alcuni dei denunciati», afferma il comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, «venivano appositamente in Abruzzo da altre regioni per più giorni con l’intento di pescare illegalmente le anguille, per poi commercializzarle sul territorio d’origine».