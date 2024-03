Ragazza investita e uccisa da un treno in Abruzzo lungo la linea ferroviaria adriatica

Una ragazza è stata investita da un treno lungo la linea ferroviaria in Abruzzo all'alba di giovedì 21 marzo.

Intorno alle ore 5 la circolazione ferroviaria è risultata fortemente rallentata in prossimità di Roseto degli Abruzzi per l'investimento di una persona da parte di un treno.

Sul posto sono intervenute le autorità competenti per gli accertamenti del caso.

Dalle ore 6:10 sulla linea Ancona - Pescara la circolazione ferroviaria, precedentemente fortemente rallentata in prossimità di Roseto per l'investimento di una persona da parte di un treno, è tornata regolare dopo la fine degli accertamenti da parte delle autorità competenti. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamento di 50 minuti per 1 treno Alta Velocità, fino a 90 minuti per 3 Intercity, fino a 50 minuti per 3 Regionali, 2 Regionali limitati.