Pubblicato il bando per la concessione del campo sportivo Colangelo di Penne

È stata pubblicata la gara di appalto per la gestione in concessione del campo di calcio "Fernando Colangelo" di contrada Ossicelli sul portale "Tutto gare" del Comune di Penne.

La gestione è di dieci anni, come comunica l'assessore con delega allo Sport, Emidio Camplese.

Nell'appalto è prevista anche la realizzazione, all'interno della struttura sportiva, di nuove attività (sportive e commerciali) con l'obiettivo di migliorare l'impianto. Sono ammesse associazioni e società sportive iscritte al Coni. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 16 febbraio 2022.