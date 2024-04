Bando del Comune di Penne per un coordinatore turistico locale

L'amministrazione comunale di Penne è alla ricerca di un coordinatore turistico locale. Sul sito internet del Comune, infatti, è possibile scaricare il bando per selezione una figura specialistica che avrà il compito di coordinare e promuovere il turismo locale nell'ambito della rigenerazione dell'ospitalità. La figura selezionata parteciperà a un corso di formazione. L'amministrazione vestina intende in particolar modo potenziare il progetto riguardante la rigenerazione delle abitazioni abbandonate nel centro storico al fine di migliorare la ricettività turistica, e ridando vita al borgo.Il 5 aprile alle 14,30 ci sarà un webinar informativo. La scadenza per iscriversiè fissata al 12 aprile alle ore 13, mentre a partire dal 22 aprile inizieranno le selezioni con i colloqui. Tutte le informazioni qui: https://tinyurl.com/2c4umb5t