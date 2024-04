L'amministrazione di Penne al lavoro per recuperare il vecchio ospedale del Carmine

L'amministrazione comunale di Penne si impegnerà per realizzare uno studio di fattibilità e soprattutto per reperire le risorse necessarie alla riqualificazione del vecchio ospedale del Carmine. Lo ha fatto sapere il sindaco Gilberto Petrucci, da noi raggiunto, dopo l'approvazione della mozione presentata in consiglio comunale dal capogruppo di maggioranza Federico Domenicone riguardante la struttura, abbandonata e fatiscente da decenni, che potrebbe avere una destinazione socio sanitaria. Il primo cittadino ha dichiarato:

"Abbiamo approvato questa mozione che impegnerà la nostra amministrazione non solo a realizzare un progetto e un piano di fattibilità per destinare il vecchio ospedale ad una nuova vita, ma anche e soprattutto ad avviare un dialogo affinchè si possano reperire i fondi necessari per i lavori dalla Asl. L'obiettivo sarebbe quello di trasformare l'ex ospedale in una struttura socio sanitaria, dove poter ospitare pazienti ed effettuare prestazioni sanitarie. Ho effettuato un sopralluogo assieme ai tecnici sul posto e ora attendiamo di conoscere se tutta la struttura potà essere recuperata e una prima stima della spesa".

L'ospedale del Carmine è di fatto un'incompiuta considerando che la struttura è stata realizzata diversi decenni fa. Nel tempo, doveva prima ospitare un ospedale per pazienti psichiatrici, e successivamente un centro per le malattie degenerative degli anziani come l'Alzheimer. Qualche anno fa la Asl di Pescara aveva pensato ad una riqualificazione importante ma in nessun caso, poi si è arrivati al completamento dei progetti e all'apertura della struttura.